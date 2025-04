Peinlich! Pokal-Panne von Trumps Vizepräsidenten

Vance stammt aus Ohio

Hintergrund: Vance stammt aus Ohio. Er wurde in der Industriestadt Middletown geboren und besuchte selbst die Ohio State University. In seinem autobiografischen Buch „Hillbilly-Elegie“ schildert er sein Aufwachsen in der Region und in der verarmten weißen Arbeiterklasse. Am 20. Jänner wurde Vance als 50. Vizepräsident der Vereinigten Staaten vereidigt.