Billie Eilish enthüllt ihre Lieblings-Haarfarbe

Frisur sollte „The Eilish“ heißen

Für Eilish war es besonders wichtig, sich von anderen in der Musikbranche herauszuheben: „Ich hatte etwas selbst noch nie gesehen und es fühlte sich gut an, etwas so Eigenes zu haben.“ Denn Grün sei zu diesem Zeitpunkt ihre absolute Lieblingsfarbe gewesen: „Ich habe diesen Farbton so sehr geliebt. Meine Haare, meine Nägel, meine Outfits – es war ein so intensiver und magischer Lebensabschnitt für mich.“