Dem Automaten-Kaffee stehen harte Zeiten ins Haus

Alles begann 1976 mit dem Verkauf von Wurstsemmeln bei Swarovski-Optik in Absam. Knapp vor dem 50-Jahr-Jubiläum befüllt und betreut die Haller Firma Holly nun rund 10.000 Automaten in Tirol. Großteils mit Kaffee – als Instantgetränk oder frisch gemahlen. Auch Kaltgetränke und Snacks haben inzwischen Einzug gehalten, dazu verkauft man rund 3500 belegte Brote täglich, die man in Hall selbst zubereitet. Im Kaffeegeschäft macht der Tiroler Marktführer 30 Prozent des Umsatzes mit der Gastronomie.