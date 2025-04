Meghan sorgt mit Broadway-Besuch für Aufregung

Während Prinz Harry in der letzten Woche nicht nur in London vor Gericht für Polizeischutz in der alten Heimat kämpfte und dann weiter in die Ukraine reiste, machte sich seine Gattin Meghan einen schönen Tag mit Freunden in New York, feierte zuerst in der angesagten „Polo Bar, bevor es für sie für eine Aufführung des Stücks „Gypsy“ weiter an den Broadway ging.