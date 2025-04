Spektakuläre Show ließ Titelträume wahr werden

Nach den spektakulären Finalbattles jubelten die Innsbruckerin Jana Thaler alias B-Girl Jana und der gebürtige Linzer Maximilian Rosenberger alias B-Boy Marox über den Sieg mit der begehrten Trophäe in der Hand. „Ich kann es noch kaum fassen, was da passiert ist“, strahlte Jana nach dem größten Erfolg ihrer Karriere. „Es ist für mich ein Traum in Erfüllung gegangen.“ Damit nicht genug. Denn nun winkt auch das Red Bull BC One World Final in Tokio. „Dass ich da jetzt im Herbst nach Japan fliegen darf, ist einfach sensationell!“