Mikl-Leitner: „Mut haben, Fehler zu benennen“

Weltgesundheitsorganisation einigte sich auf Pandemie-Vertrag

Die WHO hat sich am Samstag auf einen Pandemie-Vertrag geeinigt. Drei Jahre lang wurde verhandelt. Der Vertrag soll klare Regeln für Prävention, Vorsorge und Reaktion schaffen und so Chaos wie bei der Corona-Pandemie verhindern. Unter anderem soll er dafür sorgen, dass in einer ähnlichen Situation Menschen in aller Welt gleichermaßen zügig an Schutzmaterial und Impfstoffe kommen. Man darf nun gespannt sein, ob Österreich den Vertrag ratifiziert.