Hotels und Restaurants werden jetzt zu Galerien

Es ist eine ganz besondere Kooperation, die heimische Kultur direkt zu den Gästen in der Wachau bringt: Denn die Arthothek Niederösterreich und der Donau-Tourismus bieten acht „Best of Wachau“-Betrieben in dieser Saison die Möglichkeit, in ihren Räumlichkeiten Original-Werke bekannter Künstler auszustellen. Das Spektrum der Leihgaben reicht von klassisch bis modern. Vertreten sind bekannte Namen wie Karl Korab, Robert Hammerstiel oder Thomas Reinhold.