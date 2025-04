Ohne Scheu: Aug‘ in Aug‘ mit Schlange, Echse & Co.

Dank Zoobesuch zum Lebensretter? Weil immer häufiger Tiere die Hilfe der Einsatzkräfte benötigen, hat die Feuerwehr Gloggnitz den Reptilienzoo Happ in Klagenfurt besucht. „Die steigende Zahl von Reptilien als Haustiere bringt neue Herausforderungen mit sich“, wissen die Florianis. Ein Blick auf die Einsätze der letzten Monate beweist das: eine ausgebüxte Kornnatter in einer Siedlung, eine verirrte Wasserschildkröte in der Kanalisation und eine Echse im Pkw-Motorraum – immer war die Feuerwehr zur Stelle.