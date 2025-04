Golfer uriniert bei Debüt in Bach – Fans jubeln

Der spanische Golf-Amateur José Luis Ballester stand während der ersten Runde beim traditionsreichen Masters gleich doppelt unter Druck. Zum einen spielte der 21-Jährige bei seinem Debüt an der Seite des Titelverteidigers und Weltranglistenersten Scottie Scheffler, zum anderen kämpfte er auf der 13. Spielbahn mit seiner drückenden Blase. In der Not erleichterte sich Ballester in den Rae‘s Creek – einen sich durch die Anlage des Augusta National Golf Clubs schlängelnden Bach.