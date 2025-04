27 neue Defibrillatoren für die Salinenstadt

Die Defibrillatoren sind an folgenden Standorten in Hallein installiert: Rathaus, Wirtschaftshof, Freibad, Friedhof Hallein, Salzberghalle, Ziegelstadel, Pernerinsel, Gemeindezentrum Rif, Keltenmuseum, Stille Nacht Museum, Stadtkino, Seniorenheim, sowie in Volksschulen und Kindergärten. Dazu kommen noch die Thomas Stangassinger Sportanlage, Freiwillige Feuerwehr Hallein sowie im Löschzug Bad Dürrnberg.