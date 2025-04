Mit voller Energie durch die Steiermark

Mit frischer Muskelkraft und jeder Menge Energie der Energie Steiermark startet am Donnerstag, dem 19. Juni, die „33. Tour de Mur“ – der beliebte Radklassiker von St. Michael im Lungau bis Bad Radkersburg. Hunderte begeisterte Radlerinnen und Radler treten an drei Tagen in die Pedale, um die Steiermark entlang der Mur zu erleben.