„Surreal!“ Emotionaler Moment für Marcel Hirscher

„Glücklich, stolz und sehr dankbar“

Nach der schweren Verletzung gab’s nun ein versöhnliches Saisonende. „Das sind die Momente, in denen einem bewusst wird, was unser Team in so kurzer Zeit gemeinsam bereits erreicht hat. Ich bin glücklich, stolz und sehr dankbar gegenüber allen, die zu diesem Erfolg beigetragen haben“, sagt Hirscher. Auch Timon Haugan (NOR) fuhr mit den Van-Deer-Skiern die bislang stärkste Saison seiner Karriere – mit Siegen in Alta Badia und beim Nightrace in Schladming.