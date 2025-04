Jetzt investieren oder droht der nächste Crash?

Nach dem Börsenbeben der vergangenen Tage ging es am Dienstag an einigen Aktienmärkten endlich wieder bergauf: Der österreichische Leitindex ATX legte um 2,27 Prozent zu, der deutsche Dax um 2,48 Prozent und der japanische Nikkei sogar um mehr als sechs Prozent! In Amerika hingegen verlor der Dow Jones weitere 1,10 Prozent und der Technologie-Index Nasdaq zwei Prozent. Fix ist: Verglichen mit der Vorwoche stehen die Kurse an den internationalen Leitbörsen noch immer tief im Minus. Schuld daran ist Donald Trumps Zoll-Offensive, die die Märkte ins Taumeln brachte. Jetzt fragen sich viele Anleger: Zuschlagen und Aktien kaufen oder lieber noch abwarten? Ist das die Chance, günstig einzusteigen – oder droht der nächste Crash?