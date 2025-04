Warum Silvia Schneider eben nicht Miss Perfect ist

Du hast heuer zum ersten Mal den Opernball moderiert. Wie war das denn?

Das war total aufregend! Es war nicht so, dass ich jetzt nervös war davor, sondern es war so eine Anspannung eher von draußen, in der du Angst hast. Was wird passieren? Wirst du Interviewpartner haben, die dich in ein schlechtes Licht stellen? Oder wirst du den Interviewpartner hoffentlich nicht in ein schlechtes Licht stellen? Werde ich funktionieren in dem Moment, in dem mir die Regie sagt „Los geht’s“. Also es waren lauter so Sachen, aber da war die Generalprobe das Beste, das mir hätte passieren können. Da gehst du am Tag vorher mit dem Kamerateam alle Plätze in der Oper ab, gehst deine Texte durch, auch auf Zeit und mit der Regie. Da stehen dann quasi 50 Leute vor dir und schauen dir auf 50 Zentimeter bei der Arbeit zu und dann haben wir gedacht: „Okay, ich mache das schon sehr lange und ich weiß, wie das geht. Und das hat jetzt funktioniert. Also bitte, hab keine Angst, dass das morgen nicht funktioniert.“ Der Ball selbst war dann okay und ich war sehr, sehr glücklich, wie es vorbei war, weil Gott sei Dank eben nichts passiert ist und ich war dann dankbar, muss ich ganz ehrlich sagen.