Anzeigenregen: „Das ist Rechtsmissbrauch!“

„Wenn ein Mensch in der Mitte einer Fahrbahn steht, verringert doch jeder die Geschwindigkeit.“

Der Großteil unserer Leser und Leserinnen ist der Meinung, dass den Autofahrer keine Schuld treffe, denn dieser habe lediglich seine Fahrtgeschwindigkeit an die Gefahrensituation angepasst, bei der in der Mitte der Fahrbahn eine Person stand. Zudem könnten nachfolgende Fahrzeuge gar nicht schneller fahren, da sie sich ja an das Tempo des Autos vor ihnen orientieren müssten.