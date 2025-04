Warum immer mehr Mensen von Unis verschwinden

Mit April schloss die Kantine an der FH Joanneum ihre Pforten, aber auch an den anderen Grazer Hochschulen herrscht ein reges Kommen und Gehen. So steht die Mensa der Uni Graz aktuell leer, Studentenvertreter kämpfen um eine Weiternutzung. Grund zur Freude gibt es immerhin in der Inffeldgasse.