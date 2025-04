0:2 zurück! Beim KAC sind nun die Stars gefordert

Die Play-offs trennen die Männer von den Buben – heißt es im Eishockey. In der bisherigen Serie waren es beim KAC aber vor allem die Jungen, die vorangegangen sind. So schoss Finn van Ee (22) das bisher einzige Klagenfurter Tor im Finale gegen Salzburg – und lieferte sich im zweiten Duell beim Stand von 0:4 einen Faustkampf mit Wukovits. Was sogar diesem Respekt abrang: „Er wollte als Junger ein Zeichen setzen, wir haben uns schon im Vorjahr duelliert.“ Auch Final-Debütant Maxi Preiml hatte ja im ersten Duell mit Kosmachuk gerauft, war aber unterlegen.