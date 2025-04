„Kritik an Trump populär, aber nicht konstruktiv“

Was ist der Unterschied zu Donald Trumps Zollpolitik heute?

Damals hatten die USA eine positive Handelsbilanz, bei der Landwirtschaft genauso wie bei der Industrie, deshalb waren die Zölle so kontraproduktiv. Wie hätten denn die Europäer ihre Schulden zahlen sollen, wenn sie nichts mehr exportieren konnten? Nach 1945 wollten die USA dann aber, dass die Europäer wieder auf eigenen Beinen stehen konnten. Daher der Marshall-Plan, der ja nicht dafür da war, die Europäer durchzufüttern, sondern Exporte zu ermöglichen. Vor allem Deutschland – und auch Japan – haben diese Chance damals optimal genutzt. In den neunziger Jahren kursierte in den USA dann der Spruch: Der Kalte Krieg ist vorbei – und Japan hat gewonnen.