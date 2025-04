Pensionistin spendete Jacke mit Lottoschein

Mildred Simoneriluto konnte ihr Glück kaum fassen, als sie ihre Lottozahlen, die sie seit Jahren tippt, in der Gewinnanzeige sah. Doch was als Millionencoup begann, droht in einer Tragödie zu enden. Die 76-Jährige aus Murrysville im US-Staat Pennsylvania gewann beim „Cash 5“-Spiel der Pennsylvania Lotterie sagenhafte 2,5 Millionen Dollar (umgerechnet 2,3 Millionen Euro). Doch dann begann die Suche nach dem Schein. Sie stellte ihre ganze Wohnung auf den Kopf. Vergeblich! Bis ihr einfiel, wo er war: nämlich in der Innentasche jener Jacke, die sie eben erst der Hilfsorganisation Vietnam Veterans of America gespendet hatte.