Skistar Augenzeuge von großem Lawinenabgang

Kostelic schreibt, er sei nur Zeuge gewesen

Wie zwei Zeitungen Mittwochabend online berichteten, habe es sich bei dem Verschütteten um den kroatischen Profiskifahrer Ivica Kostelic gehandelt. Der widersprach der Darstellung aber unmittelbar nach dem Erscheinen des ersten Onlineberichts. In einem Post schreibt er, er sei direkter Zeuge gewesen und habe seine Informationen danach angegeben. So sei wohl sein Name in die Zeitung gekommen.