„Mit 18 war ich wild, habe gar nicht nachgedacht“

Treffen mit einer Wintersport-Heldin am Wiener Heldenplatz. Anna Gasser sprach im Catcher Car des Wings for Life World Run, das sie am 4. Mai beim Flagship Run wieder steuern wird, über das fehlende Quäntchen Glück bei der WM in der Schweiz, Olympia 2026 als letztes großes Highlight ihrer Karriere und ihren Status als „Snowboard-Oma“.