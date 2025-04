Adrenalin-Kick pur im Wurstelprater

Hoch hinaus geht es mit der neuen wilden XXL-Schaukel, die absolut nichts für schwache Nerven ist. Die Attraktion steht eigentlich im Winter Wonderland in London. Doch heuer ist sie für ein paar Monate im Wurstelprater zu Gast und schwingt bis zu 20 Personen gleichzeitig in eine Höhe von etwa 40 Metern. Mit 7,50 Euro ist man dabei. Das Geld ist die Fahrt absolut wert. Ende April geht dann auch endlich der „Vienna Looping“, eine der spektakulärsten neuen Achterbahnen Europas in Betrieb.