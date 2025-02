Der Prater putzt sich schon heraus

Neues Prater-Grätzel ist im Entstehen

Die Freude bei Schausteller Stefan Sittler-Koidl ist bereits groß. Denn der Bereich des Praters, in dem die neue Achterbahn stehen wird, ist derzeit noch etwas weniger frequentiert. Mit der neuen Attraktion will der bekannte Praterunternehmer wieder mehr Besucher an locken. Ein neues Grätzel soll hier entstehen, von dem auch anliegende Lokalitäten in der Nähe profitieren könnten. Vergleichbare Attraktionen in anderen Ländern hätten laut Sittler-Koidl rund 500.000 zusätzliche Besucher pro Jahr gebracht. Eröffnung: April 2025.