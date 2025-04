8-Stunden-OP! Facelifting für Carmen Geiss

Erster Blick in Spiegel „ein Schock“

Trotzdem sei der erste Blick in den Spiegel nach dem Eingriff „ein Schock“ gewesen, verriet Geiss weiter. „Ich war total aufgequollen, vor allem konnte ich kaum aus den Augen schauen, so dick waren die.“ Sie habe ausgesehen, als hätte sie „mit Muhammad Ali gekämpft und verloren“, scherzte sie weiter.