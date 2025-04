Saugroboter könnten künftig die Rettung rufen

Der smarte Saugroboter fuhr in einem groß angelegten Test über sechs Monate auf sich allein gestellt durch vom Samariterbund betreute Senioren-Wohnungen in Linz. „Das System hat sich im Alltag bewährt. Der Roboter hielt die Wohnungen sauber – was die Akzeptanz förderte – und die Menschen schätzten ihn, da er in Notfällen helfen konnte. Dabei waren uns Datenschutz und Privatsphäre besonders wichtig: Das System wurde von einer unabhängigen Ethik-Kommission freigegeben“, so Jakl.