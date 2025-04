Mühlviertler Risikowolf tauchte erfolgreich unter

Dieser Wolf dürfte mitbekommen haben, dass es Zeit ist, unterzutauchen. Denn nachdem am 7. März der Abschussbefehl ergangen war, war er verschwunden. Zuvor hatte er sich fast täglich in die Siedlungen rund um St. Oswald bei Haslach getraut, lief ständig vor Wildkameras – auch mitten am Tag. Doch dann war er plötzlich weg.