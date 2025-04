Palmkätzchen-Notfälle häufen sich in den Spitälern

Nicht nur Palmkätzchen

Doch die wundersame Flora ist nicht das Einzige, was Dr. Magele und ihr Team ans Licht befördern müssen. Erst vor Kurzem kam eine besorgte Mama mit ihrem Kleinkind in die Notaufnahme. Es hatte ein gar nicht so kleines Plastikspielzeug verschluckt. Der Fremdkörper blieb in der Speiseröhre stecken. Dank schneller Reaktion konnte das Objekt entfernt, die Lebensgefahr gebannt werden. „Es war eine knappe Sache“, gesteht Dr. Magele.