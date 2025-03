Siezenheim beendete Seekirchens Monster-Lauf

Jede Serie muss einmal enden. 26 Mal hatte Seekirchen in der Salzburger Liga am Stück gewonnen. Dieser Lauf endete nun nach knapp einem Jahr in Siezenheim. Parallel revanchierte sich Eugendorf in Golling für die Vorjahresniederlage, bog Anif Puch. Schon am Vormittag hatte Bramberg in Bürmoos gewonnen.