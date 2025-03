Staunen nach Weltrekord: „Würde mir Knie brechen“

Die Weltcupkugeln waren am Sonntag vor dem letzten Bewerb in Planica bereits vergeben, dass aber ein neuer Skiflug-Weltrekord auch noch kommt, damit hatte niemand gerechnet – außer vielleicht Domen Prevc selbst. „Ich zittere am ganzen Körper. Wenn man ein wirklich gutes Buch liest oder einen richtig guten Film sieht: Ich fühle mich wie einer der Hauptdarsteller gerade“, sagte der Slowene im ORF-Interview.