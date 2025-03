Marco Kasper trifft: Detroit-Sieg gegen Boston

Marco Kasper hat seine Detroit Red Wings am Samstag in der National Hockey League (NHL) mit einem frühen Tor zurück auf die Siegerstraße geführt. Der Kärntner traf beim 2:1-Erfolg gegen die Boston Bruins in der sechsten Minute nach einem Scheibengewinn in der neutralen Zone zur Führung. Der 20-Jährige hält nun bei 15 Saisontoren und 15 Assists. In den vergangenen vier Spielen hat er drei Scorerpunkte erzielt.