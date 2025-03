Lechner in Halfpipe-WM-Qualifikation out

Der Salzburger Halfpipe-Snowboarder Florian Lechner ist am Donnerstag bei den Weltmeisterschaften in Engadin in der Qualifikation als. 20. eines 31-köpfigen Feldes ausgeschieden. Für den Aufstieg in das für Samstag angesetzte Finale wäre der Einzug in die Top 16 erforderlich gewesen.