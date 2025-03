Erst DNA-Abgleich wird Rätsel um Brandleiche lösen

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften war am Montagnachmittag ins Olympische Dorf geeilt, nachdem gegen 16 Uhr über die Leitstelle Tirol Alarm geschlagen wurde. In einer Wohnung des Hochhauses war eine Rauchentwicklung gemeldet worden. Die Feuerwehr konnte die Situation rasch unter Kontrolle bringen und fand in der Wohnung den Toten.