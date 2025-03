Preisgeld-Könige, Rekord-Athleten und neue Helden!

Die ÖSV-Bilanz: Durchwachsen! Während Rot-Weiß-Rot zumindest bei der WM in Saalbach ablieferte, sieben Medaillen holte, blieb man im Weltcup weit hinter den eigenen Erwartungen zurück und holte zum vierten Mal in den vergangenen sechs Saisonen keine Kristallkugel. Bei den Damen gab es dank Cornelia Hütter (3) und Katharina Truppe vier Siege, dazu sieben weitere Podestplätze. Die Herren feierten den ersten und einzigen Sieg erst im 35. Saisonrennen, Lukas Feurstein beendete die lange Durststrecke im Super-G von Sun Valley. Dazu fuhren die Herren elf weitere Podestplätze ein. Keinen gab es, erstmals in der Weltcup-Geschichte, in der Abfahrt.