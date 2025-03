Bei Schuppenflechte muss man rasch handeln!

Weichteilentzündungen (Enthesitis)

Charakteristisch sind Entzündungen der Sehnenansätze wie z. B. am Fersenbein, Achillessehne, Brustbein, an den Beckenknochen oder am Ohrknorpel. Viele schildern wandernde Muskel- und Bindegewebeschmerzen am ganzen Körper.