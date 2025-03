John Wick-Spin-off „Ballerina“ zündet Action-Feuer

Es ist ein Fest für die Fans des John Wick-Universums! In From The World of John Wick: Ballerina schwört Ana de Armas alias Eve Macarro Vergeltung für den Mord an ihrer Familie. Der Film, der während der Ereignisse von „John Wick: Kapitel 3“ spielt, folgt der jungen Rächerin, die bei den berüchtigten Ruska-Roma ihre Ausbildung in der Kunst des Tötens beginnt.