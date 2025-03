Krisengipfel bei Red Bull! Die „Max-Bombe“ tickt!

Die „Königsklasse“ hat gerade mal ein Zwölftel der Saison abgespult, doch schon jetzt rauchen mancherorts die Köpfe – auch bei Red Bull Racing. Gleichbedeutend, dass die „Silly Season“ bereits vor dem Grand Prix von Japan in zwei Wochen eingeläutet wurde. Im Mittelpunkt: Max Verstappen! Der vor Ehrgeiz strotzende Dauersieger der vergangenen Jahre fährt im Moment nur hinterher, knurrte nach Platz vier in Schanghai: „Wir müssen uns verbessern, denn wir sind derzeit nur die Nummer vier. Von der Pace und der Balance her liegt noch eine Menge Arbeit vor uns, das Auto ist nicht einfach zu fahren. Wenigstens war der letzte Stint auf den harten Reifen vielversprechend.“