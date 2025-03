Verdächtiger tat nichts, um Sterbender zu helfen

Von der Spätschicht direkt weiter zur Feier

Er hatte in der Nacht Dienst in der lokalen Firma, bei der beide gearbeitet haben, und dürfte dann direkt zu einer Geburtstagsfeier gefahren und bis in den nächsten Morgen mit seiner Frau und Freunden gefeiert haben. Am Heimweg soll es dann schon im Auto eines Bekannten, der die beiden nach Neukirchen/Enknach gebracht hatte, zu einem immer heftiger werdenden Streit gekommen sein. Schon in den vergangenen Wochen scheint es in der Ehe, die im September 2020 geschlossen worden war, gekriselt zu haben. „Dabei haben sie immer so glücklich gewirkt und es auch allen gezeigt“, wundert man sich in dem Ort.