Vonn historisch: „Niemand hat das geglaubt!“

Am 12. Jänner in St. Anton war Lindsey Vonn als Super-G-Vierte schon knapp am Podest dran gewesen, in ihrem 13. Weltcuprennen seit dem Comeback klappte es mit dem Stockerl: Die 40-jährige US-Amerikanerin wurde am Sonntag beim Finale in Sun Valley hinter Lara Gut-Behrami Super-G-Zweite. „Es war die ganze Saison nicht leicht, ab und zu war es gut, aber auch sehr schlecht. Für mein Heimpublikum habe ich alles gegeben. Gott sei Dank bin ich wieder auf dem Podest“, sagte Vonn.