Wahnsinn! Vonn rast im letzten Rennen aufs Podest

„Es ist Wahnsinn! So viele Leute haben gesagt, ich bin zu alt. Ich habe trotzdem gekämpft. Heute habe ich vor meinem Heimpublikum alles gegeben“, meinte Vonn mit feuchten Augen im ORF-Interview. „Niemand hat gedacht, dass ich das schaffen kann, aber ich habe an mich geglaubt“, so Vonn, für die das Rennen das letzte auf US-amerikanischem Boden gewesen sein wird.