Biathlon-Gesamtweltcup erstmals an Deutsche Preuß

Nachdem Preuß monatelang an der Gesamtweltcup-Spitze gelegen war, hatte Jeanmonnot am Samstag mit einem Sieg in der Oslo-Verfolgung um fünf Punkte die Führung übernommen. Die Dramaturgie des Showdowns wollte es, dass die Kontrahentinnen quasi zeitgleich vom letzten Schießen auf die Schlussrunde gegangen sind. Statt eines Zielsprints um die Kugel kam Preuß knapp vor Öberg aber solo an, da Jeanmonnot davor durch Eigenverschulden zu Sturz gekommen war. So wurde Preuß zur ersten deutschen Weltcup-Gesamtsiegerin seit Laura Dahlmeier 2017.