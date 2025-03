Auto brannte lichterloh, naher Wald war in Gefahr

Beim Kreisverkehr nach der S6-Abfahrt in Krieglach geriet Freitag kurz nach 21 Uhr ein Auto in Brand. Als die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Krieglach eintrafen, hatten sich die drei Insassen bereits in Freie gerettet, das Fahrzeug brannte aber im Bereich des Motors lichterloh. Die Flammen bereiteten sich schnell weiter aus.