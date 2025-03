Schwere Verletzung: Spielabbruch im OÖ-Unterhaus

Top-Trio siegte in OÖ-Liga

Mager weiter: „Danilo war beim Abtransport bei Bewusstsein, konnte alles bewegen, hat aber verschwommen gesehen, hatte Schmerzen an der Halswirbelsäule und hat aus dem Mund geblutet.“ Das Spiel wurde bei Stand von 1:0 für den SC Marchtrenk abgebrochen (32.). „Sein kleiner Sohn, sein Mäderl und seine Frau mussten das mitansehen, der Großteil unserer Spieler wollte einfach nicht mehr weiterspielen und auch nicht mehr in Zweikämpfe gehen“, so Mager. Wie der OÖ-Fußballverband entscheiden wird, ist auch für Marchtrenk zweitrangig. „Wichtig ist, dass es ihm bald wieder gut geht“, sagt Sport-Koordinator Dominik Hamader. Sportlich gut ging’s gestern in der OÖ-Liga dem Top-Trio: Sowohl Dietach (2:1 gegen Bad Ischl), als auch Bad Schallerbach (2:0 in Pregarten) und Friedburg (2:1 über Micheldorf) siegten.