Schwimmen „neu erlernt“ dank Trip nach Australien!

Beim gestrigen Saisonauftakt im französischen Lievin war OÖ-Triathlet Peter Luftensteiner über die Kurzdistanz (200 Meter Schwimmen, 2800 Meter am Rad und 1000 Meter Laufen) bereits in sehr starker Form. „Ich konzentriere mich aber heuer mehr auf die olympische Distanz“, relativiert der 26-Jährige, der heuer einige Top-Platzierungen vorweisen will.