Illegales Feuer löste Waldbrand in Hohenems aus

Das war brenzlig! Einen sehr herausfordernden Einsatz hatten die Einsatzkräfte mehrerer Feuerwehren Freitagnacht am Breitenberg in Hohenems zu meistern. Trotz Verbots hatten Unbekannte an einer illegalen Grillstelle ein Feuer entfacht – dieses hätte sich fast zu einem echten Inferno ausgewachsen.