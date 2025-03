Überschwemmungen in Südspanien forderten zwei Tote

Zuvor hatte sich das Hochwasser eines örtlichen Flusses Bahn geschaffen. In Toledo südlich von Madrid legten Einsatzkräfte vorsorglich einen Deich um ein Krankenhaus für Querschnittsgelähmte an, das nahe an einem Fluss liegt. Auch in anderen Städten drohten Flüsse über die Ufer zu treten. Örtlich waren Straßen gesperrt, Schulen und Universitäten blieben zu.