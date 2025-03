Enttäuschende WM-Generalprobe für Österreicher

„Momentum nicht auf meiner Seite“

Hämmerle gewann sein Achtelfinale und erreichte als Zweiter in seinem Viertelfinalheat die Vorschlussrunde der letzten acht. Dort musste sich der Vorarlberger auf den letzten Metern im Fotofinish geschlagen geben und kam als Dritter des Laufs nur in die Trostrunde, die er dann im Finish souverän gewann. „Es ist eh ein Kas‘ wenn man über den fünften Platz enttäuscht ist, aber es ist so. Alles andere wäre gelogen. Es war das Momentum am Schluss im Halbfinale nicht auf meiner Seite. Aber grundsätzlich muss ich zufrieden sein, ich habe sicherlich Selbstvertrauen getankt für nächste Woche“, sagte der 31-Jährige mit Blick auf die WM in der Schweiz.