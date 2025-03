Hamilton bejubelt seinen ersten Sieg im Ferrari

Rekordweltmeister Lewis Hamilton hat den Sprint in China gewonnen und damit seinen ersten Triumph für Ferrari in der Formel 1 gefeiert. Der 40-jährige Brite fuhr am Samstag im kurzen Rennen in Shanghai zu einem souveränen Start-Ziel-Sieg vor McLaren-Pilot Oscar Piastri und Weltmeister Max Verstappen im Red Bull. WM-Leader Lando Norris (McLaren) wurde Achter. Heute (8.00 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) findet noch das Qualifying für den Grand Prix am Sonntag (8.00) statt.