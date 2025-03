Stimmung in der Baubranche ist weiterhin im Keller

Für den Bauunternehmer sind auch die verschiedenen steirischen Regionen ein Thema: „In der Obersteiermark tut sich im Moment fast gar nichts. Im Süden, von Graz in Richtung Leibnitz, wird noch mehr gebaut. Auch in Graz selbst passiert nicht viel.“ Eine Besserung der Lage ist für Suppan nicht absehbar. Seine Hoffnung: „Viel schlechter als in den letzten Jahren geht es nicht mehr.“ Irgendwann muss es also besser werden.