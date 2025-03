Herzog muss Teilnahme am Wien-Marathon absagen

Peter Herzog wird am 6. April auf der Teilnehmerliste des Vienna City Marathon fehlen. Österreichs Marathon-Rekordhalter sagte seinen geplanten Start beim heimischen Laufhighlight am Donnerstag ab. „Die letzten vier Wochen waren nicht sehr geil. Ich bin immer wieder krank geworden, daher war die Zeit von Inaktivität geprägt“, verlautete der Salzburger via Social Media.