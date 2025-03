Zwölf Jahre sieglos! Jetzt muss Linz wieder fallen

Beim Auftakt daheim gab‘s für den KAC ja nach 104 gespielten Minuten die „Watsch‘n“ in der Verlängerung – am heutigen Freitag soll in Linz gleich der Serienausgleich im Halbfinale her. Wobei der letzte Sieg in den Play-offs über die Oberösterreicher zwölf Jahre her ist. Die Personal-Lage der Klagenfurter ist nach dem Ausfall von Stürmer Hochegger angespannt.